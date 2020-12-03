Общество

Корреспондент телеканала «Qazaq TV» Женис Ермуканов стал лауреатом конкурса АНК

  • 03.12.2020 11:24
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Корреспондент телеканала «Qazaq TV» Женис Ермуканов стал лауреатом конкурса АНК

Корреспондент телеканала «Qazaq TV» Женис Ермуканов стал лауреатом республиканского творческого конкурса Ассамблеи народа Казахстана «Шаңырақ». Всего наградами отметили 9 отличившихся журналистов. Заместитель Председателя АНК Жансеит Туймебаев выразил благодарность конкурсантам, которые на протяжении года  своими материалами содействовали развитию общественного согласия и общенационального единства.

«Отечественная журналистика должна часто поднимать темы развития общественного согласия и сохранения единства общества, формирования иммунитета к провокационным информациям. Особую роль в повышении статуса государственного языка и разъяснении народу политики государства играет «пишущая братия», - подчеркнул Жансеит Туймебаев.

Отметим, Женис Ермуканов работает в телевизионной сфере уже более 13 лет. Пять из которых – на международном канале «Qazaq TV». Журналист - автор многочисленных информационных и аналитических репортажей, программ и  интервью.

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