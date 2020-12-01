1 декабря сто семей отметили новоселье в Кызылорде

В День Первого Президента страны в Кызылорде сто семей обрели новое жильё. Накануне аким области Гульшара Абдыкаликова торжественно вручила ключи от квартир. В числе счастливых новосёлов сотрудники правоохранительных органов, военные, учителя, медики и работники культуры. Бибигуль Садыкова учитель Кызылжарминской сельской школы. Два года копила деньги на счете в «Жилстройсбербанке». Сегодня давняя мечта сбылась.

Бибигуль Садыкова, жительница г. Кызылорда:



- Трёхкомнатная квартира. На первом этаже, в теплом доме, просторная. С отличным ремонтом. Я думаю, что для молодых семей – правильное решение собирать первоначальный взнос и получать новые квартиры.

В этом году тысяча двести кызылординцев, вкладчиков Жилстройсбербанка обрели заветные квадратные метры. В этом трехэтажном доме отмечают новоселье сто семей. Дом оснащен видеокамерами, домофоном, во дворе расположена игровая площадка. С новым микрорайоном соседствует высшее учебное заведение, школа, детсад, музей и Центр молодежи.

Адилжан Саулебаев, директор Кызылординского областного филиала АО «ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК»:



- На левом берегу будут сдаваться в эксплуатацию еще несколько домов. С помощью местных строителей скоро построится новый дом по программе Шаңырақ «5-10-20». Это будут квартиры стоимостью не выше 12 млн тенге.

Поздравившая с новосельем аким области обрадовала - до конца года в Кызылорде сдадут в эксплуатацию еще 720 квартир. К слову, в последние годы в областном центре активизировалось жилищное строительство. Почти 9 тысяч кызылординских семей приобрели новое жильё.