1 декабря - день Первого Президента РК

Сегодня казахстанцы отмечают государственный праздник – День Первого Президента. Именно 1 декабря 29 лет назад состоялись первые в истории страны всенародные выборы, где Нурсултана Назарбаева избрали на пост руководителя Казахской ССР, которая уже через две недели стала независимым государством. Отметим, День Первого Президента в республике отмечают с 2012 года. Праздник инициировали, чтобы отметить выдающиеся заслуги Елбасы перед республикой. В эту дату по всей стране обычно проходят торжественные мероприятия. Однако в этом году из-за эпидемиологической ситуации большинство из них состоится онлайн.

​Фото: yandex.kz