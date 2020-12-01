Общество

1 декабря - день Первого Президента РК

  • 01.12.2020 12:06
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1 декабря - день Первого Президента РК

Сегодня казахстанцы отмечают государственный праздник – День Первого Президента. Именно 1 декабря 29 лет назад  состоялись первые в истории страны всенародные выборы, где Нурсултана Назарбаева избрали на пост руководителя Казахской ССР, которая уже через две недели стала независимым государством. Отметим, День Первого Президента в республике отмечают с 2012 года. Праздник инициировали, чтобы отметить выдающиеся заслуги Елбасы перед республикой. В эту дату по всей стране обычно проходят торжественные мероприятия. Однако в этом году из-за эпидемиологической ситуации большинство из них состоится онлайн.

 

​Фото: yandex.kz

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