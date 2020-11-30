Мангистау развивает свой туристический потенциал

Айгерим Акимжанова, корреспондент:

- Невероятные пейзажные творения дикой, нетронутой цивилизацией, природной красоты ежегодно притягивают в Мангистаускую область сотни тысяч туристов со всего мира. Ступить на священную землю, коснуться древнейшей истории Великой степи, окунуться в необъятные ландшафтные просторы – все это Мангистау. И одно из излюбленных мест путешественников – урочище Бозжыра. К слову, именно этот край занимает первую строчку в ТОП-10 туристических мест региона.

В числе таких неповторимых природных и святых мест Мангистауской области, помимо «космической» Бозжыры, расположенной на великом плато Устюрт, также впадина Каракия, долина замков Айракты-Шоманай, гора Шеркала и урочище Кызылкуп. Кстати, последнее с виду представлено бархатными невысокими горами, соединенными в ажурную песчаную конструкцию. С высоты птичьего полета местами эти возвышенности напоминают щупальца сказочного осьминога, а где-то даже десертный пирог в разрезе, за что в народе Кызылкуп прозвали Мангистауским Тирамису.

Людмила Коровина, экскурсовод:

- Можно походить поискать, интересные находки найти, которые водились когда-то в океане Тетис, это и аммониты, и зубы акулы. Приезжают с Японии очень много туристов, потом идет Италия, ну и дальше с других стран также много приезжают.

Впрочем, чтобы увидеть хотя бы несколько из сотен природных достопримечательностей, древних захоронений, подземных святилищ и городищ, расположенных в этом регионе страны, потребуется ни один день. Путешественников не останавливают ни бездорожье, ни большие расстояния, ни суровый сезонный климат. Например, чтобы доехать до знаменитой долины шаров Торыш нужно преодолеть порядка 100 километров от города через полупустынные степи. Но это зрелище, безусловно, того стоит.

Айгерим Акимжанова, корреспондент:

- А это, пожалуй, самые загадочные и уникальные достопримечательности Мангистау. Нераскрытая по сей день тайна происхождения шаров, расположенных в урочище Торыш, волнует множество ученых и мыслителей со всего мира вот уже на протяжении 250 лет. Местами они напоминают цилиндры, матрешки, кокосы, космические объекты и даже шары для боулинга. Гипотез их происхождения существует множество. А вот если верить старинной местной легенде, эти шары – враги, обращенные в камни по просьбе местных жителей в их защиту.

К слову, область с начала года уже посетили почти 180 тысяч туристов. Сейчас этот регион в стране один из ведущих по привлечению местных и зарубежных капиталовложений. Всего в этом году здесь запланировано осуществить 14 инвестпроектов почти на 100 миллиардов тенге. Весомый вклад в продвижение отечественного турпродукта вносит нацкомпания Kazakh Tourism.

Талгат Аманбаев, управляющий директор НК «Kazakh Tourism»:

- Последнее время мы видим, как активно развивается инфраструктура. Сюда пришли наконец-то семейные туристы, резорт-туристы, лакшери-туристы. Потенциал Мангистау не зря включен в нашу государственную программу, как один из топ-10 регионов, куда будет Kazakh Tourism, так и совместно с госорганами другими активно инвестироваться и всячески поддерживать развитие региона.

Фото: tengritravel.kz