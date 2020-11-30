В Нур-Султане открылись две выставки ко дню Первого Президента и ко дню Независимости

«Суверенная страна и Президент!». В столице Казахстана заработали две выставки. Одна - ко дню первого Президента, вторая посвящена Дню Независимости. В экспозиции «Исторические основы независимой страны» представили фото, видео и традиционные документы, отражающие вклад Нурсултана Назарбаева в изучение истории нашей страны. А вот выставка «Дипломатические подарки - неотъемлемая часть культурного наследия человечества» представляет собой уникальную коллекцию, где представлено более 70 экземпляров часов. Здесь можно увидеть подарки, которые в разное время Елбасы дарили главы зарубежных государств, международные организации и фонды, а также делегации в знак уважения мирового престижа Казахстана и его лидера. Среди экспонатов - часы «Паровоз», относящиеся к первым паровым машинам промышленной революции. Вы также можете увидеть единственные в мире часы с календарем до 3000 года и множество других редких артефактов. Двери музея-библиотеки будут открыты до конца года.

Куляйша Актаева, заместитель директора библиотеки Первого Президента РК:

- Особенность двух выставок в том, что они собраны из личного фонда первого Президента. Если мы откроем архивы, мы найдем много материалов о нашей государственной политике по формированию и модернизации нашего культурного наследия и исторической основы. Конечно, на такой выставке мы, в первую очередь, постарались представить материалы о проделанной работе за 30 лет. А вторая часть о феномене Елбасы на основе многовекторности внешней политики. Ведь формирование и модернизация двусторонних отношений - это особая нравстенность первого Президента и человека, заслужившего большое уважение как политик. Таким образом, подаренные предметы отражают не только богатство одной страны, но и единство исторического и культурного наследия всего мира.

Фото: inform.kz