Форум журналистских организаций прошёл в режиме онлайн

Журналисты на передовой в борьбе с эпидемией недоверия. Именно представителям средств массовой информации по силам развенчать мифы и фэйковые новости, которых с начала коронакризиса стало в разы больше. К такому мнению пришли участники Форума журналистских организаций «Один пояс, один путь», который прошёл в режиме видеоконференции.

Тимур Шафир, секретарь международного отдела союза журналистов России:

- Экономический кризис, вызванный пандемией, вызывает еще одну очень большую проблему - кризис доверия. Усиливается волна фэйк-ньюз, углубляется пропасть между народами, растет недоверие и враждебность. Мы не должны этого допустить! Используя основные идеи и принципы, лежащие в основе духа и идеи журналистики, мы должны укреплять наше сотрудничество и диалог между журналистами и народами.

Сюй Линь, директор информационного бюро государственного совета КНР:

- Журналисты являются свидетелями того, какую смелость и настойчивость проявляли и проявляют люди во всем мире в борьбе с пандемией. Они помогают укрепить доверие и дружбу между народами разных стран. Наш форум помогает им делать это сообща. Мы надеемся, что журналистские организации из разных стран продолжат расширять обмены и сотрудничество, способствовать повышению взаимного доверия, а также вселять в людей уверенность в восстановлении экономики.

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