Junior Eurovision 2020: Каракат Башанова заняла второе место

Каракат Башанова заняла второе место на международном песенном конкурсе Junior Eurovision 2020. По итогам голосования телезрителей и жюри Каракат набрала 152 балла. Победу одержала Франция - 200 баллов. Третье место у Испании - 133 балла. Каракат Башанова на финале конкурса исполнила трогательную песню, посвященную памяти погибшего отца.

Из-за пандемии песенный конкурс Junior Eurovision 2020 проходил в формате телемоста в каждой стране-участнице. В этом году в финале участвовали 12 исполнителей. Победителя определили по итогам голосования телезрителей и жюри всех участвующих стран. Казахстан принимает участие в песенном конкурсе Junior Eurovision в третий раз. Напомним, Агентство «Хабар» c 1 января 2016 года является ассоциированным членом Европейского Вещательного Союза (EBU), организующего конкурс, что позволило выдвинуть кандидата на участие от страны.