Стартовало онлайн-голосование за участников Junior Eurovision 2020

Нашу страну на песенном конкурсе Junior Eurovision 2020 представляет Каракат Башанова. У казахстанцев есть возможность поддержать юную певицу.

Как проголосовать за Казахстан в Международном конкурсе «Детское Евровидение»?

Голосование проходит в два этапа:

Первый этап начался 28 ноября в 01:00 часов и продлится до начала прямого эфира концерта 29 ноября.

Второй этап возобновится на 15 минут после завершения всех выступлений участников.

Для того что бы проголосовать необходимо:

1. Зайти на сайт junioreurovision.tv или jesc.tv, где находятся превью всех участников;

2. Просмотреть короткий видеоролик, после которого откроется доступ к голосованию;

3. Отдать свои голоса необходимо за 3 страны.

Выбирайте Каракат Башанову и ещё двоих конкурсантов, которым вы бы хотели отдать свой голос;

4. В конце страницы нажмите на иконку «Принять мои голоса» или «Submit my votes».

Участие в голосовании бесплатно.

Напомним, из-за пандемии песенный конкурс пройдет в формате телемоста в каждой стране-участнице.