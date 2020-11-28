Стартовало онлайн-голосование за участников Junior Eurovision 2020
Нашу страну на песенном конкурсе Junior Eurovision 2020 представляет Каракат Башанова. У казахстанцев есть возможность поддержать юную певицу.
Как проголосовать за Казахстан в Международном конкурсе «Детское Евровидение»?
Голосование проходит в два этапа:
Первый этап начался 28 ноября в 01:00 часов и продлится до начала прямого эфира концерта 29 ноября.
Второй этап возобновится на 15 минут после завершения всех выступлений участников.
Для того что бы проголосовать необходимо:
1. Зайти на сайт junioreurovision.tv или jesc.tv, где находятся превью всех участников;
2. Просмотреть короткий видеоролик, после которого откроется доступ к голосованию;
3. Отдать свои голоса необходимо за 3 страны.
Выбирайте Каракат Башанову и ещё двоих конкурсантов, которым вы бы хотели отдать свой голос;
4. В конце страницы нажмите на иконку «Принять мои голоса» или «Submit my votes».
Участие в голосовании бесплатно.
Напомним, из-за пандемии песенный конкурс пройдет в формате телемоста в каждой стране-участнице.