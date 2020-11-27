Junior Eurovision 2020: голосование стартует 28 ноября

В это воскресенье станет известно имя победителя Международного детского песенного конкурса Junior Eurovision-2020. Голосование за участников начнется уже 28 ноября, в час ночи. У каждого есть возможность выбрать фаворитов из 3 стран. Сделать это можно на офицальном сайте конкурса. Отметим, наша страна за желанную победу борется уже третий год подряд. Это стало возможным благодаря тому, что Агентство «Хабар» - ассоциированный член Европейского вещательного союза. На этот раз честь страны будет защищать юная Каракат Башанова. Она стала лучшей в национальном отборе и в финале исполнит песню «Forever». Автором выступил известный композитор Хамит Шангалиев. Кстати, он же написал триумфальную песню Ержана Максима «Арманыңнан қалма». Финал, который пройдет онлайн, будут транслировать в прямом эфире телеканала «Хабар».

Ринат Кертаев, первый заместитель председателя правления АО «Агентство «Хабар»:

- В этом важном конкурсе нужны голоса аудитории. Мы должны понимать, что даже 1 голос может сыграть ключевую роль в победе. Поэтому важно уделить этому внимание! Агентство Хабар является членом Европейского вещательного союза. Ранее нашу республику уже на конкурсе представляли Данелия Тулешова и Ержан Максим. Они выступили достойно. Для победы на этот раз нам нужны голоса зрителей, казахстанцев. Если мы будем едины и проголосуем все вместе за Каракат, то мы победим! Давайте поддержим нашу конкурсантку!

Қаракат Башанова, участница конкурса «Junior Eurovision 2020»:

- Конечно, у меня есть волнение. Я и на национальном отборе переживала. Сейчас, когда приближается грандиозный финал, переживаний больше. Однако я сделаю все возможное, чтобы представить Казахстан на самом высоком уровне.

Фото: inform.kz