IX гражданский форум Казахстана проходит с 23 по 27 ноября

Четвертый день продолжает свою работу ІХ Гражданский форум. Напомним, он впервые проходит в онлайн формате. Это значит, что нет ограничений по количеству участников. Казхстанцы со всех регионов смогли подключиться к е-платформам и высказать свои мнения по самым актуальным темам. В форуме уже приняли участие свыше тысячи человек.

Болат Тлепов, вице-министр информации и общественного развития РК:

- ІХ Гражданский форум проходит в преддверии 30-летия независимости нашей страны. Поэтому каждый вопрос, который здесь поднимается, является отдельным, актуальным. В этом году нет ограничений на количество участников в онлайн-формате. Граждане из любого региона смогли подключиться онлайн и принять участие в дискуссии по проблемным вопросам, волнующим общественность. Форум посмотрели в интернете уже около десяти тысяч человек. На страницах форума в Youtube посмотрели 2 тысячи, в Фейсбук - 4 тысячи.

Отметим, идейное содержание Гражданского форума опирается на концепцию Президента Касым-Жомарта Токаева «слышащее государство».

Болат Тлепов, вице-министр информации и общественного развития РК:

- В чем особенность нынешнего форума? Во-первых, общедоступность участия в форуме. Программа форума продлится с семи утра до двенадцати ночи. Во-вторых, широкое участие на диалоговых площадках принимают региональные НПО. Бытует мнение, что профессиональные НПО существуют только в крупных городах. Его полностью опровергла работа форума этого года. Ведь в наших мероприятиях принимают участие руководители общественных объединений, которые работают в отдаленных районах, а не только в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и областных центрах.

Отметим, е-формат позволил сократить расходы на проведение форума – сразу в 3 раза. Однако количество сессий и мероприятий, говорят организаторы, проходит в запланированном объеме.

Фото: gurk.kz