Участница из Казахстана Каракат Башанова вплотную готовится к Junior Eurovision 2020

До Junior Eurovision остались, буквально, считанные дни. На виртуальной сцене конкурса встретятся 12 участников. Каждый будет выступать в своей стране. Поэтому оценивать вокальные данные исполнителей будут по клипам. К слову, фанаты песенного конкурса уже делают свои ставки. В интернете можно найти замечательные отзывы иностранцев об участнице из Казахстана Каракат Башановой. Многие считают, что ее лирическая композиция «Forever» - с глубоким смыслом, и она не может не затронуть сердца судей и зрителей.

Айзада Пернекул, студентка:

- Когда я впервые услышала песню и увидела клип, я заплакала. Композиция затронула мою душу.

Безусловно, шанс на победу есть у всех. Однако особую надежду казахстанцы возлагают, конечно, на Каракат.

Ердана Ержанулы, студент:

- Казахстанцы возлагают большие надежды на Каракат. Среди иностранцев - много ее поклонников и слушателей. В самой постановке есть изюминка.

Мурат Кусаинов, заслуженный деятель РК, основатель ансамбля «Дос-Мукасан»:

- Я заметил, что конкурсанты, участвующие в таких мероприятиях, очень переживают и волнуются. Из состязаний выбывают лучшие и талантливые певцы. Причина этого в чем? А все дело в волнении. Я желаю тебе, Каракат, выбросить из головы мысли о победе. Ты должна показать себя как певица, как актриса. За тебя будут болеть миллионы казахстанцев, в том числе и я.

Пока в рамках интернет-голосования лидирует Испания. Польша - на втором месте. Замыкает тройку Беларусь. Казахстан - на седьмой строчке. Как будут развиваться события на Детском Евровидении и кто станет победителем, мы узнаем уже 29 ноября. Прямая трансляция песенного конкурса состоится на телеканале «Хабар».

Фото: youtube.com