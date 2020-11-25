ЖССБ И BI GROUP снижают кредитную нагрузку на участников программы Шаңырақ «5-10-20»

Казахстанцы, стоящие в очереди на получение жилья, теперь могут оформить кредит в Жилстройсбербанке и воспользоваться гибкими условиями от застройщика BI Group. Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве, которое подписали финансовый институт и строительная компания в рамках программы Шаңырақ «5-10-20». Теперь очередники смогут рассчитывать либо на 7-процентную скидку от стоимости квартиры, либо - первые 12 месяцев освободить себя от погашения вознаграждения по займу и вносить только взносы во вклад. К слову, выбирать, какое направление ему более выгодно, будет только сам покупатель.

Жансултан Матаев, директор центрального филиала АО «ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК Казахстана»:

- Главное условие – быть очередником акимата. Другими словами, на желающем приобрести жилье не должно быть зарегистрированного недвижимого имущества, а также на имя членов его семьи. Второе требование - согласно программе «Нурлы жер», доход каждого члена семьи за последние полгода не должен превышать 3,1 кратной величины прожиточного минимума. То есть размер дохода не может быть выше 101 271 тенге.

Подать заявку на участие очередники могут только в электронном виде на официальном сайте Жилстройсбербанка. На портале же Bi Group потенциальные покупатели могут заранее ознакомиться и выбрать понравившийся вариант квартиры. Всего в этом году по программе Шаңырақ «5-10-20» планируется обеспечить доступным жильём порядка 8 тысяч казахстанских семей.

Фото: zhaikpress.kz