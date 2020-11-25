К.Токаев: Зарплаты врачей в Казахстане к 2023 году вырастут в 2,5 раза

Зарплаты врачей в Казахстане к 2023 году вырастут в 2,5 раза. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что страна должна быть готова к новым угрозам. В связи с чем большой акцент государство намерено делать на развитие медицины. По словам Президента, в ближайшее время будет завершено создание единой национальной системы, включающей цифровизацию, телемедицину, инфраструктуру биологической безопасности. В городах Нур-Султан и Алматы будут возведены две научно-инновационные многопрофильные клиники. Для развития региональной медицины во всех областях страны будут построены 20 современных медицинских центров. А объем финансирования здравоохранения составит не менее 5 процентов от ВВП. Касым-Жомарт Токаев отметил, что одна из главных целей - увеличить среднюю продолжительность жизни казахстанцев до 75 лет.

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