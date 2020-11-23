В Казахстане стартовал IX гражданский форум «Общество и государство: 30 лет партнерства и развития #Birgemiz», где министры поговорят о насущных проблемах общества с представителями неправительственных организаций. Таких встреч планируется – 12. К слову, форум будет длиться пять дней. Мероприятие, которое в этом году проходит онлайн, - это открытый диалог руководителей центральных государственных органов с активными гражданами страны. Разговор с НПО поможет сделать прозрачной деятельность властей и повысит осведомленность общественности о тех программах и инициативах, которые реализуются государством.

Аида Балаева, министр информации и общественного развития Республики Казахстан:

- Форум, который проводится усилиями гражданского альянса Казахстана при поддержке нашего министерства, зарекомендовал себя в качестве авторитетной, представительной и полезной площадки для налаживания взаимовыгодного сотрудничества между госорганами и НПО. Важно, что дорога для гражданских инициатив, открытая Первым Президентом РК-Елбасы ещё на заре независимости, продвигаемая Президентом Касым-Жомартом Токаевым, остается широкой и доступной для продвижения позитивной повестки дня в этом направлении, несмотря на нынешние ограничения в условиях мировой пандемии.

В первый день на повестке такие темы, как борьба с коррупцией, проблемы и перспективы гражданского общества, эффективность общественных советов. К дискуссии уже присоединились общественные деятели со всех уголков страны. Впрочем, послушать сессии может любой казахстанец. Трансляция проходит в открытом доступе на официальных страницах гражданского альянса Казахстана.

Константин Авершин, председатель гражданского альянса Алматы:

- Роль Гражданского общества с каждым днем растет – об этом сказал карантин, который мы все вместе провели. Очень четко было видно, как работают общественники. Отрадно, что руководство страны идет навстречу гражданскому обществу. Прошла тотальная перезагрузка в мировых масштабах. Я считаю, что на сегодняшний день без гражданского общества какие-либо конструктивы невозможны.

Организаторы призывают всех активных граждан принять участие в форуме. По итогу встреч будут выработаны советы, которые войдут в определенный свод рекомендаций. В целом, по словам представителей НПО, в ходе форума они намерены закрыть множество нерешенных вопросов.

Автор: Жанара Дулатова

Фото: ainews.kz