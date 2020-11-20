В рамках проекта «100 новых учебников» на казахский язык переведено 77 книг

77 лучших в мире учебников гуманитарного направления переведены на казахский язык. 10 тысяч экземпляров отправили в книжные фонды ВУЗов нашей страны. Кроме того, электронные версии учебников разместили на портале «Открытый университет Казахстана». К слову, в этом году переведены 30 книг, которые в большинстве своем предназначены для студентов творческих специальностей. Это труды лучших мировых ученых в области кино и театра, музыки и несколько книг в области юриспруденции. Стоит отметить, что продолжается работа по изданию и распространению еще 23 учебников на казахском языке. В этом процессе задействованы более 300 отечественных ученых. Напомним, проект «100 новых учебников» реализуется с 2017 года в рамках программы «Рухани жаңғыру».

Фото: inform.kz