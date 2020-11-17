В 2021 году бумажные справки исключат в Казахстане

Для регистрации в мобильной базе данных портала Egov отныне не нужна будет электронная подпись. Все, что нужно, это поднести мобильный телефон к лицу. Биометрическая идентификация, которую планируют внедрить до конца года, самостоятельно определит и зарегистрирует пользователя, задав дополнительные вопросы. Об этом стало известно в ходе заседания Правительства. А вот наиболее востребованные документы выведут в приложение Egov Mobile. В цифровой формат, помимо удостоверения личности, переведут водительские права, дипломы и свидетельства. Кроме того, до конца года планируется исключить выдачу сразу 30 справок. Гражданин сможет поделиться сведениями прямо из телефона без запроса справки. Достаточно показать QR-код или отправить через любой доступный мессенджер.

Аскар Мамин, Премьер-министр РК:

– Растет количество пользователей смартфонов. В это время растет потребность в предоставлении государственных услуг на мобильной платформе. Министерству цифрового развития совместно с заинтересованными госорганами поручаю утвердить план перевода всех социально-значимых госуслуг на Egov Mobile. Населению нужны конкретные результаты вашей работы. Мы должны полностью исключить необходимость «бумажных» справок уже в 2021 году, ввести доставку услуг от корпорации «Правительство для граждан» и повысить уровень доступности всех онлайн услуг и сервисов практически до 100%.

Также растет и количество электронных услуг. Сейчас в государственном реестре почти 700 услуг. Из них 85,5% предоставляются онлайн. До конца года данный показатель будет доведен до 90%. Наряду с этим, чтобы снизить нагрузку на колл-центр 1414 и сократить время ожидания дозвона, будут внедрены алгоритмы ответов на часто задаваемые вопросы с помощью искусственного интеллекта.

Фото: turantimes.kz