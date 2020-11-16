Гиперреалистичную статую Абая создал скульптор в Нур-Султане

Столичный скульптор создал гиперреалистичную статую Абая Кунанбаева. Фигура, по словам Айдоса Есмагамбетова, выполнена из воска и силиконовых материалов. Перед тем как приступить к работе, автор всесторонне изучил облик Абая, его лицо и очертания. Путем новых приемов он сумел передать эстетическую выразительность и уникальность скульптуры. Для создания более правдоподобного образа великого поэта мастер взял за основу оригинальное фото. Эксперты отмечают, что скульптура не уступает качеством и красотой экспонатам знаменитого Музея мадам Тюссо.

Айдос Есмагамбетов, художник, скульптор:

– Глядя на фотографию, я с помощью математических вычислений определил, на каком расстоянии находятся линия носа и линия глаз поэта. Благодаря швее и реставратору одежды я сумел узнать из какого метариала была сшита одежда Абая. Только после этого я принялся за работу. Я очень пытался приблизить скульптуру к оригиналу.

Фото: inform.kz