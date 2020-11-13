Полное собрание сочинений Абая перевели на английский язык

В Великобритании презентовали первое полное собрание сочинений Абая на английском. Проект посвящен 175-летию великого казахского классика. Министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова на онлайн-презентации отметила большой вклад поэта, философа и просветителя в развитие литературы и творчества. Все произведения переводились на английский напрямую с казахского оригинала. Отметим, тираж издания ограничен, ее будут распространять в университетах и библиотеках Соединенного Королевства. Желающие также смогут ознакомиться с собранием сочинений в интернете.

Актоты Раимкулова, министр культуры и спорта РК:

- Английский является языком общения для более чем одного миллиарда человек. Перевод полного собрания произведений Абая на английский означает, что все они смогут ознакомиться с его творчеством.

Питер Филлипс, исполнительный директор издательства Кембриджского университета:

- Работая над проектом с нашими партнерами из Казахстана, мы надеемся, что сможем донести богатое казахское наследие до мировой общественности. В сборник вошли 145 стихотворений, 3 поэмы и Слова назидания.

Фото: 24.kz