Сенат принял поправки в Налоговый Кодекс РК

Новые поправки в налоговый кодекс приняты Сенатом. Согласно им, теперь казахстанцы смогут использовать часть пенсионных накоплений без уплаты подоходного налога единовременно. Об этом сообщил спикер Сената Маулен Ашимбаев. По его словам, предоставить возможность людям использовать часть пенсионных сбережений уже с 2021 года ранее поручил Глава Государства Касым-Жомарт Токаев. Однако в обществе возник резонанс по поводу необходимости единовременной уплаты подоходного налога с этих средств. Предложения сенаторов перенести выплаты на более поздний срок озвучил Маулен Ашимбаев.

Маулен Ашимбаев, Председатель Сената Парламента РК:

- При досрочном снятии части средств в пенсионных накоплениях 10% из них удерживается как единовременный налог. Сенаторы считают это затруднительным для граждан в нынешний период. Поэтому налог предлагается уплачивать не при получении пенсионных накоплений, а только после выхода на пенсию. Более того, это будет не разовая выплата. В законопроект вносится норма о рассрочке в течение 16 лет.





Фото: 24.kz