Astana Media Week стартовала в Нур-Султане

В столице Казахстана стартовала Astana Media Week 2020. Крупнейшее медиа-событие в Центральной Азии уже стало традиционным – проводится четвёртый год подряд. К слову, на этот раз есть существенное отличие – спикеры будут выступать перед участниками онлайн. На церемонии открытия выступила министр информации и общественного развития Аида Балаева. Она отметила, что главная задача современной журналистики сегодня - предоставлять общественности своевременную и достоверную информацию.

АИДА БАЛАЕВА, МИНИСТР ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РК:

- Самая главная задача - донести до населения оперативную и достоверную информацию. Поэтому в век новых технологий, когда появляются новые медиа и средства коммуникации, это задача с каждым днем усложняется. Потому как, действительно, сейчас просто человек становится источником новостей и фактически иногда вводит в заблуждение всю общественность страны. Поэтому для нас важно, чтобы профессиональная журналистика развивалась.

Главные темы недели - глобальные тренды потребления медиаконтента, пандемия и кризис доверия к СМИ, работа редакций в новых условиях, мультиплатформенность и новые лидеры медиапространства. Участие в сессиях принимают как отечественные, так и зарубежные топ-менеджеры, эксперты ведущих медиаагентств, ученые крупных международных организаций и иностранных вузов, а также представители государственного сектора и продакшн-компаний.

Фото: almaty.tv