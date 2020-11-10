Система высшего образования в Казахстане изменится

Ведомости учета рабочего времени преподавателей ВУЗов и других сотрудников останутся в прошлом. Эту работу переведут в онлайн-формат. О том, как изменится система высшего образования Казахстана, на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказал вице-министр образования и науки страны Мирас Дауленов. Специалисты намерены отменить многие требования по отдельным направлениям подготовки. К примеру, они уверены: университетам нужно больше практических работников. Отменили, по информации Мираса Дауленова, и требование о соотношении стоимости обучения к стоимости гранта.

МИРАС ДАУЛЕНОВ, ВИЦЕ-МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РК:

- Все это делается для того, чтобы снять количественные ограничения в системе высшего образования. Кроме того, существенно сокращена отчетность вузов. Эта отчетность загружала преподавателей ненужной работой. Теперь на основании приказа, который был принят недавно, исключены ведомости учета рабочего времени преподавателя и других сотрудников. Все это может вестись в электронном формате. Нет необходимости все это заполнять в бумажной форме. Это существенно снижает нагрузку на преподавателей.



Фото: kapital.kz