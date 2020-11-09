С 11 по 13 ноября пройдет форум Astana Media Week-2020

Последние тенденции медиарынка вновь обсудят на Astana Media Week. Форум пройдет с 11 по 13 ноября. Ежегодная медианеделя соберет на онлайн-площадке известных журналистов, редакторов, продюсеров, представителей продакшн студий и отечественных СМИ. На форуме эксперты намерены обсудить такие темы, как «Глобальные тренды потребления медиаконтента», «Пандемия и кризис доверия к СМИ»; «Работа редакций в новых условиях», «Мультиплатформенность и эффективное продвижение контента на различных платформах, новые лидеры медиапространства». В рамках медианедели пройдет также серия семинаров, направленных на повышение и развитие кадрового потенциала отрасли. В заключительный день состоится онлайн-трансляция церемонии награждения победителей Национальной Премии в области печатной, радио, интернет-журналистики «Үркер-2020».

Кроме того, в рамках мероприятия будет организована онлайн-выставка «Контент-маркет» с участием представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации и продакшн-компаний.

Автор: Толкын Нуриаменова

Фото: inform.kz