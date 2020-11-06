Атлас новых профессий появился в Казахстане

Что же в тренде? Атлас новых профессий и компетенций появился в Казахстане. Его опубликовали на портале Электронной биржи труда. Это своего рода карта популярных занятий по 9 основным отраслям экономики. Другими словами, о том, чем лучше заниматься и какую профессию выбрать, теперь может узнать каждый. Информация в свободном доступе. Эксперты считают, что в ближайшем будущем мир увидит 239 новых специализаций, 129 напротив - исчезнут, а 95-ти предстоит серьезная трансформация. Кроме того, результаты атласа станут ключевым ориентиром для учебных заведений, чтобы включать в программу обучения новые дисциплины. Эксперты уверены: будущие профессии будут связаны, в основном, с распространением внедрения роботов, умных систем и повсеместной цифровизации. Авторы работы не забыли проанализировать и основные технологические тренды, которые критическим образом могут поменять рынок труда. Так базовыми компетенциями станут системное мышление, навыки межотраслевой коммуникации, экологическое мышление или, к примеру, бережливое производство.

БАГДАТ МУСИН, МИНИСТР ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, ИННОВАЦИЙ И АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РК:

- С точки зрения оценок будущего, сейчас довольно сложно прогнозировать что-либо. Темпы и направления развития IT настолько велики и разнообразны, что их тяжело отслеживать. Мы можем лишь предполагать. Тем не менее, наблюдая за происходящим в мире и являясь участником этих изменений, уже сейчас можно предположить, что в будущем IT-специалисты станут универсальным работниками с мультинавыками.

Фото: rus.azattyq-ruhy.kz