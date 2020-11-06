В ЕНУ прошла онлайн-олимпиада по издательскому делу

В честь 25-летия Евразийского национального университета прошла четвертая международная онлайн-олимпиада по издательскому делу. В состязании, которое проводилось на двух языках, приняли участие 10 команд. Это студенты факультетов журналистики из Казахстана и России. Олимпиада состояла из трёх туров, по итогам которых профессиональное жюри выбрало лучших издателей и редакторов, а также автора лучшего эссе.

КАЙРАТ САК, ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ И ПОЛИТОЛОГИИ ЕНУ:

– Мы ждём многого от этой олимпиады. Она направлена на то, чтобы выявлять лучших в своём деле. Есть и другие плюсы - студенты общаются друг с другом, они узнают много нового и реализуют новые проекты.

Фото: baigenews.kz