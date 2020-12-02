Политика

Конвенцию о правовом статусе Каспия закрепят законодательно

  • 02.12.2020 15:12
  • 2438
Конвенцию о правовом статусе Каспия закрепят законодательно

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря вводится в законодательство Казахстана. Поправки одобрили депутаты Мажилиса в первом чтении. Как отметил глава внешнеполитического ведомства республики Мухтар Тлеуберди,  конвенция, подписанная  два года назад и ратифицированная в прошлом году главами пяти прикаспийских государств, – результат   длительного и сложного переговорного процесса,   продолжавшегося  более 20 лет. Как итог - страны  Каспийского побережья достигли соглашения по различным режимам деления акватории на территории. Консенсус коснулся   внутренних вод, территориальных вод, рыболовных зон и общего  морского пространства. В новом документе предлагается законодательно внедрить такие понятия, как  «рыболовная зона» и «режим рыболовной зоны», а также увеличить ширину территориальных вод с 12 до 15 морских миль. Кроме того, закрепить компетенцию госорганов по контролю за соблюдением исключительных прав нашей страны  на промысел водных биологических ресурсов в рыболовной зоне и порядок их взаимодействия.

Мухтар Тлеуберди, министр иностранных дел РК:

- Вносятся также и другие поправки в действующую редакцию Закона в целях исключения существующих противоречий, пробелов и коллизий, а также обеспечения повседневной служебно-боевой деятельности Пограничной службы КНБ РК. Кроме того, выявлена необходимость внесения изменений и дополнений в Водный кодекс, Законы о противодействии терроризму, о торговом мореплавании, о международных договорах, о внешней разведке, а также в Закон РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» для приведения его в соответствие с положениями Конвенции и Соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря.

 

Фото: kavkaz-uzel.eu

Следите за нашими новостями в телеграм канале @Kazakh_tv

Похожие новости

﻿
﻿
×