Конвенцию о правовом статусе Каспия закрепят законодательно

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря вводится в законодательство Казахстана. Поправки одобрили депутаты Мажилиса в первом чтении. Как отметил глава внешнеполитического ведомства республики Мухтар Тлеуберди, конвенция, подписанная два года назад и ратифицированная в прошлом году главами пяти прикаспийских государств, – результат длительного и сложного переговорного процесса, продолжавшегося более 20 лет. Как итог - страны Каспийского побережья достигли соглашения по различным режимам деления акватории на территории. Консенсус коснулся внутренних вод, территориальных вод, рыболовных зон и общего морского пространства. В новом документе предлагается законодательно внедрить такие понятия, как «рыболовная зона» и «режим рыболовной зоны», а также увеличить ширину территориальных вод с 12 до 15 морских миль. Кроме того, закрепить компетенцию госорганов по контролю за соблюдением исключительных прав нашей страны на промысел водных биологических ресурсов в рыболовной зоне и порядок их взаимодействия.

Мухтар Тлеуберди, министр иностранных дел РК:

- Вносятся также и другие поправки в действующую редакцию Закона в целях исключения существующих противоречий, пробелов и коллизий, а также обеспечения повседневной служебно-боевой деятельности Пограничной службы КНБ РК. Кроме того, выявлена необходимость внесения изменений и дополнений в Водный кодекс, Законы о противодействии терроризму, о торговом мореплавании, о международных договорах, о внешней разведке, а также в Закон РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» для приведения его в соответствие с положениями Конвенции и Соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря.

Фото: kavkaz-uzel.eu