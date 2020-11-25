Глава государства принял участие во внеочередном XX Съезде партии Nur Otan

Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередном XX Съезде партии Nur Otan, который прошел под председательством Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Глава государства заявил, что, несмотря на текущую сложную ситуацию, Казахстан последовательно продолжит реализовывать стратегические цели развития. Одной из основных задач остается обеспечение преемственности политики Елбасы. Президент напомнил, что в своем Послании народу страны высоко оценил ведущую роль партии Nur Otan в обществе.

Глава государства также призвал придать новый импульс системной модернизации, сформулированной Елбасы в пяти институциональных реформах и плане нации.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

– С этой целью мы принимаем предвыборную программу «Путь перемен: Достойная жизнь каждому!» до 2025 года. Это детально просчитанный, реалистичный документ. Несмотря на сложности в экономике, Nur Otan вместе с Правительством планирует мобилизовать на реализацию Программы в течение следующей пятилетки 21 трлн тенге. Программа предлагает эффективный комплекс конкретных мер, направленных на социальный прогресс страны и повышение благосостояния народа. Партией были учтены предложения и наказы, поступившие от общественности. Без преувеличения можно сказать, что нашу Программу готовила вся страна.

Для реализации этой Программы Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на четырех основных приоритетах.

В качестве первой важной задачи он выделил предоставление каждому гражданину равных возможностей для реализации своего потенциала.

Президент также сообщил, что в течение ближайших пяти лет на ежегодную индексацию социальных выплат будет выделено более 3 трлн тенге. Размер солидарной пенсии также будет ежегодно индексироваться, причем объемы повышения должны на два процента превышать уровень инфляции.

Фото: akorda.kz