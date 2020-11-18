Процедуру принятия законов совершенствуют в РК

Законы, в которые будут внесены изменения и дополнения, планируют выносить на публичные обсуждения. Депутаты Мажилиса в первом чтении одобрили поправки в законодательство по вопросам совершенствования нормотворчества. По словам министра юстиции страны Марата Бекетаева, это повысит осведомленность населения. Отметим, действующее законодательство предусматривает обязательное обсуждение законопроекта путем размещения на интернет-портале. Поправками же предлагается расширить способы благодаря организации слушаний и публичных дебатов. Новый закон предусматривает внедрение новых стадий законотворческой деятельности, соответствующих концепции «Слышащее государство».

Фото: edelvin.com.ua