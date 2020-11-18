Международный Конгресс «G-Global.Мир XXI века» стартовал в онлайн формате. В его работе примут участие экс-президенты, руководители международных финансовых организаций, известные аналитики, Лауреаты Нобелевской Премии. В рамках Конгресса пройдут 7 мероприятий. Первый онлайн-форум посвятили технологиям блокчейн. Как отметили специалисты, основные преимущества системы - децентрализация и прозрачность операций. В частности, на форуме обсудили применение технологии в рамках инициативы «Один пояс-Один путь». Этот проект был разработан для возрождения Шелкового пути, интеграции и сотрудничества стран Евразии. В нем участвуют около 70 стран. Для поддержания их инфраструктуры, эксперты предлагают создать цифровой банк и Евразийскую фондовую биржу криптовалюты.

Фото: dmastana.kz