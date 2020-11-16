Телеканал Qazaq TV расширил географию вещания

Телеканал «Qazaq TV» расширяет горизонты. К 118 странам, где канал смотрят более 300 миллионов зрителей, теперь присоединяется и Туркменистан. Об этом сообщила министр информации и общественного развития страны Аида Балаева. Цитирую: «Это прекрасная новость для наших соотечественников-туркменистанцев, которые смогут не только смотреть новости и программы на родном языке, но и получать информацию о том, как обстоят дела и что происходит на исторической Родине», - отметила глава профильного ведомства. Стоит отметить, что вещать на территории Туркменистана отныне будет и другой канал большого телесемейства - «Хабар 24».