МИД Казахстана сделал официальное заявление по Нагорно-карабахскому конфликту

Договорённости достигнуты! В министерстве иностранных дел Казахстана сделали заявление относительно соглашения по Нагорному Карабаху. В сообщении говорится, что наша страна высоко оценивает достигнутые между Арменией и Азербайджаном договоренности, которые соответствуют резолюциям Совета Безопасности ООН и могут служить основой для урегулирования проблемы в регионе.

«Особо отмечаем конструктивную роль Российской Федерации в достижении данного соглашения и ее миротворческие усилия, направленные на практическую имплементацию договоренностей. Выражаем надежду на то, что в этот сложный период азербайджанский и армянский народы будут стремиться к созданию прочного фундамента для установления долговечного мира и согласия, обеспечения безопасности в регионе» , - говорится в официальном сообщении.

В совместном заявлении, которое озвучил президент России Владимир Путин, отмечается, что стороны договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, а в непризнанную НКР вводятся российские миротворцы.

Фото: lenta.inform.kz