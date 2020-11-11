Политика

Майя Бекбаева и Закиржан Кузиев стали заместителями председателя АНК

  • 11.11.2020 16:19
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Майя Бекбаева и Закиржан Кузиев стали заместителями председателя АНК

Майя Бекбаева и Закиржан Кузиев назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана, передает Kazakh TV со ссылкой на сайт Акорды.

«Распоряжениями Главы государства Бекбаева Майя Толегеновна и Кузиев Закиржан Пирмухамедович назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана», - говорится в сообщении.

Председателем Ассамблеи народа Казахстана является Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев.

 

 

 

Фото: tengrinews.kz

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