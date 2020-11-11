Майя Бекбаева и Закиржан Кузиев стали заместителями председателя АНК

Майя Бекбаева и Закиржан Кузиев назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана, передает Kazakh TV со ссылкой на сайт Акорды.

«Распоряжениями Главы государства Бекбаева Майя Толегеновна и Кузиев Закиржан Пирмухамедович назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана», - говорится в сообщении.

Председателем Ассамблеи народа Казахстана является Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев.

Фото: tengrinews.kz