Политика
Майя Бекбаева и Закиржан Кузиев стали заместителями председателя АНК
Майя Бекбаева и Закиржан Кузиев назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана, передает Kazakh TV со ссылкой на сайт Акорды.
«Распоряжениями Главы государства Бекбаева Майя Толегеновна и Кузиев Закиржан Пирмухамедович назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана», - говорится в сообщении.
Председателем Ассамблеи народа Казахстана является Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев.
Фото: tengrinews.kz