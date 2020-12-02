До 25 млн тонн повысятся объемы урожая зерна в Казахстане

До 25 миллионов тонн зерна в год повысятся объемы урожая с казахстанских полей. Такого результата специалисты хотят добиться с помощью цифровизации сферы АПК. О том, как новые технологии помогут вывести сельское хозяйство страны на новый уровень, на заседании Правительства рассказал министр сельского хозяйства Сапархан Омаров. По его словам, цифровые технологии позволят снизить риски, адаптироваться к изменению климата, повысить урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных, а также своевременно внедрять агротехнологии. Отсюда и новые задачи: глава Кабмина поручил повысить производительность труда в отрасли в 2,5 раза и в два раза увеличить эскпорт. К тому же, за 5 лет в рамках государственно-частного партнерства цифровизацией будет охвачено более 100 млн гектаров земель сельхозназначения. На это потребуется 50 млрд тенге инвестиций, отметил Аскар Мамин.

Аскар Мамин, Премьер-министр РК:

- Цифровизация в растениеводстве и животноводстве позволяет получить до 20% больше урожая и животноводческой продукции. При этом, затраты фермеров сократятся более чем на 15%. В целом, в перспективе только за счет цифровизации повысится сбор зерна до 25 млн тонн в год.

Автор: Жанара Дулатова

Фото: nart.ru