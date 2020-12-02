Карагандинский IT-хаб обучает фрилансеров

Казахстанские IT компании готовятся покорять международные рынки. Но прежде чем выйти на экспорт, нужно, в первую очередь, исследовать целевую аудиторию и конкурентов, подготовить продукт под нужды клиента и многое другое. А в этом могут помочь курсы. К слову, в карагандинском IT-хабе «Терриконовая долина» организовано обучение для IT компаний и фрилансеров. Для 25 стартап-команд и разработчиков программного обеспечения разработан 6-недельный бесплатный курс, где в качестве лекторов выступают международные эксперты.

Александр Бондаренко, участник движения «Терриконовая долина»:

- У нас глобальная цель – за 5 лет подготовить 10 тысяч специалистов в области информационных технологий. Как это будет осуществляться? На базе IT хабов будут проводиться акселерационные программы. Это программы, в которых берутся стартапы. Бизнес-модель адаптируется, им даются инструменты. К ним приписывают так называемого трекера, то есть человека, который обладает компетенциями, у которого есть бизнес опыт, есть насмотренность. Он помогает этому стартапу вырасти.

Программа акселерации для фрилансеров Терриконовой долины проводится при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны и крупнейшего технопарка IT-стартапов в Центральной Азии - Astana Hub.

Александр Бондаренко, участник движения «Терриконовая долина»:

- Есть много стартапов, например, недавно появилась платформа. Эта компания, которая объединяет на одной площадке цветочные магазины и занимается доставкой цветов. Они помогают настроить маркетинг для компаний по продаже, а также клиентам - найти большое предложение. Сейчас хотят создать портал, где каждый житель сможет посадить дерево, выбрать место, где он может посадить. Эта гражданская инициатива будет по зеленым насаждениям.

Напомним, проект «Терриконовая долина» стартовал 2 года назад. Его главная задача – сформировать в Караганде комфортную среду для развития IT-сферы и помочь успешным проектам масштабироваться – причем не только в рамках республики, но и региона, в целом.

Автор: Толкын Нуриаменова

Фото: internationalwealth.info