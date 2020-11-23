Умные счетчики электроэнергии разработали в Нур-Султане

«Умные» счетчики электроэнергии разработали ученые Назарбаев Университета. Группа исследователей под руководством профессора Мехди Багери придумала систему, позволяющую отслеживать расход энергопотребления. По словам ученого, это изобретение может использоваться как в квартирах или жилых комплексах, так и в крупных производствах и торговых центрах. В основе системы - технология «интернета вещей», которая в онлайн-режиме собирает данные энергопотребления и передает их потребителю. Такой мониторинг позволяет не только понять, сколько на самом деле тратится электроэнергии, но и дает возможность сэкономить на счетах за электричество.

Мехди Багери, профессор школы инженерии и цифровых наук Назарбаев университета:

- Этот счетчик может давать советы потребителям, что сегодня вы вышли за рамки предустановленных лимитов энергопотребления. Таким образом, вы сможете регулировать свое потребление электроэнергии, или, к примеру, мы можем запрограммировать систему на определенный лимит по ежемесячным счетам за электроэнергию. Вы можете установить себе определенный лимит - тратить в день не более 20 долларов в день на электроэнергию. И как только вы превышаете этот лимит, система посылает вам оповещение.

Прототип «умного» счетчика, собранный в лаборатории профессора Багери, уже готов и работает. Однако для массового производства необходимы инвестиции. По словам профессора Багери, в такую разработку могли бы вложиться частные энергетические компании, венчурные инвесторы, либо государство.

Фото: nu.edu.kz