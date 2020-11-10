Смарт-шлем со встроенным тепловизором тестируют в столичном аэропорту

Белый халат, шлем и камера. Необычный медицинский работник появился в аэропорту столицы Казахстана. Мужчина, облаченный в каску, сразу приковывает внимание и пассажиров, и встречающих. Нет, это не гости из будущего, а технологический прорыв зарубежных изобретателей – прекрасный помощник в деле выявления заболевших – термошлем.

ЗАУРЕ ИЛЬЯСОВА, И.О. ЗАВЕДУЮЩЕГО ЗДРАВПУНКТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА:

- Термошлем состоит из камеры и тепловизора, который будет фиксировать температуру тела любого человека – прибывающих, убывающих - всех, кто находится на территории аэропорта. Доктор при помощи камеры видит человека, а вот тепловизором фиксируется температура.

Медицинский работник, которого уже в шутку прозвали робокопом, только направляет взгляд на прохожих, тогда как прибор выполняет всю работу. Одномоментно за несколько минут он измеряет температуру у 40 человек. И для этого даже не нужно к ним приближаться. Шлем может подсчитать, насколько выше она положенных 36 и 6 на расстоянии 10-20 метров. Правда, пока в столичном аэропорту в наличии только один такой прибор - его тестируют.

ЗАУРЕ ИЛЬЯСОВА, И.О. ЗАВЕДУЮЩЕГО ЗДРАВПУНКТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА:

- Этот термошлем только проходит тестирование. Это уже третья неделя. Этот шлем мы используем только в ВИП-залах. Пока в общем зале не используется.

К слову, в некоторых странах уже не только слышали о Ноу-хау, а даже широко используют новые шлемы. К примеру, специалистов в черных касках можно уже встретить в аэропортах Катара, Дубая и Поднебесной. В последней стране, кстати, прибор уже активно носят полицейские. Как выяснилось, измерение температуры – не единственная функция шлема. С помощью него можно распознавать сотрудников по служебным удостоверениям и их автомобили. Оттого и цена термошлема соответствующая – порядка 10 тысяч долларов.



Автор: Жанара Дулатова

Фото: inastana.kz