Astana Hub запускает программу «Startup Explore» для студентов и школьников

Молодых казахстанцев обучат новым специальностям IT-индустрии и инновационной экономики. В конце ноября Astana Hub планирует запустить программу Startup Explore для местных студентов и школьников. Крупнейший технопарк в Центральной Азии заключил меморандум о сотрудничестве с международной исследовательской и консалтинговой организацией, которая реализует свои программы более чем в 20 странах мира. Шансы получить новые знания у 10 тысяч человек – ровно столько организаторы выделили грантов. Бесплатная онлайн-учеба продлится 24 недели. Это теория и практика с экспертами в области искусственного интеллекта, финтеха, кибербезопасности, электронной коммерции и не только.

КУАНЫШ БАЙКУВАНОВ, МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОГРАММ ASTANA HUB:

- Это одна из наших программ, которая будет запущена полностью на английском языке. В рамках программы студенты получат все необходимые знания, навыки работы в новых, эффективных направлениях. Начало программы запланировано 30-го ноября, а прием заявок - до 25 ноября. Оставить заявку можно на сайте Astana Hub. По окончанию программы участники получат сертификат о прохождении программы «Startup Explore».

Также до конца года будет запущен девятый поток акселератора Astana Hub. А это значит, что в парке вновь отберут около 30 лучших стартапов, половина из которых получит возможность представить свои проекты отечественным и иностранным инвесторам. Это шанс. К примеру, участникам предыдущего потока удалось увеличить свои продажи на 73 млн тенге и создать 139 новых рабочих мест.

ДАУЛЕТ БЕЙМУРЗИНОВ, МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОГРАММ ASTANA HUB:

- На самом деле, есть очень много хороших стартапов. Сейчас особенный интерес есть к eduTeh-стратапам. Мы замечаем особенный рост в Game dev . Мы уже можем самостоятельно делать каике-то свои приложения и показывать их рынку.

К слову, сегодня казахстанские стартапы успешно реализуются и пользуются популярностью на рынках Центральной Азии и СНГ. Кроме того, в программах Astana Hub регулярно участвуют проекты представиелей зарубежных стран.

Автор: Жанара Дулатова

Фото: kapital.kz