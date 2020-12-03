Еще 642 человека выздоровели от COVID-19 в Казахстане

Еще 642 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 118 004 пациента победили COVID-19. Между тем, по официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлено 769 новых случаев заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 133 887 казахстанцев.

Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:

г. Нур-Султан – 16190 (+41)

г. Алматы – 16269 (+72)

г. Шымкент – 5381 (+5)

Акмолинская область – 5432 (+89)

Актюбинская область – 3493 (+5)

Алматинская область – 5801 (+24)

Атырауская область – 11708 (+31)

Восточно-Казахстанская область – 16670 (+140)

Жамбылская область – 4467 (+15)

Западно-Казахстанская область – 8140 (+34)

Карагандинская область – 11164 (+21)

Костанайская область – 5553 (+82)

Кызылординская область – 3296 (+2)

Мангистауская область – 3441 (+5)

Павлодарская область – 6674 (+99)

Северо-Казахстанская область – 6713 (+97)

Туркестанская область – 3495 (+7).

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 8 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 47 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 42 455, погибших - 446, излечившихся – 30 728.

Фото: profile.ru