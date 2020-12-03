Еще 642 человека выздоровели от COVID-19 в Казахстане
Еще 642 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 118 004 пациента победили COVID-19. Между тем, по официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлено 769 новых случаев заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 133 887 казахстанцев.
Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:
г. Нур-Султан – 16190 (+41)
г. Алматы – 16269 (+72)
г. Шымкент – 5381 (+5)
Акмолинская область – 5432 (+89)
Актюбинская область – 3493 (+5)
Алматинская область – 5801 (+24)
Атырауская область – 11708 (+31)
Восточно-Казахстанская область – 16670 (+140)
Жамбылская область – 4467 (+15)
Западно-Казахстанская область – 8140 (+34)
Карагандинская область – 11164 (+21)
Костанайская область – 5553 (+82)
Кызылординская область – 3296 (+2)
Мангистауская область – 3441 (+5)
Павлодарская область – 6674 (+99)
Северо-Казахстанская область – 6713 (+97)
Туркестанская область – 3495 (+7).
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 8 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 47 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 42 455, погибших - 446, излечившихся – 30 728.
Фото: profile.ru