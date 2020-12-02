30 млн доз вакцин выпустит завод в Жамбылской области

Завод по производству экспресс-тестов на коронавирус планируют запустить в Жамбылской области уже в этом году. Стоимость инвестпроекта - более двух млрд тенге. О мерах борьбы с распространением опасной инфекции на брифинге в СЦК рассказал глава региона Бердибек Сапарбаев. По его словам, в Кордайском районе Жамбылской области также намерены построить предприятие по производству противовирусных вакцин. Бюджет проекта - 7 млрд тенге. Ожидается, что завод будет действовать на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

Бердибек Сапарбаев, аким Жамбылской области:

- Сейчас специалисты производят вакцину против бруцеллеза, дерматита и птичьего гриппа. Теперь там же будет открыт новый завод. Он будет способен производить от 30 миллионов до 60 миллионов доз вакцин от коронавируса. По планам, до конца года завод будет запущен. В марте будет выпускать вакцину. В этом вопросе есть полная поддержка Правительства и контроль. В поддержку рабочих здесь построят жилой дом.

Фото: gmpnews.ru