Еще 499 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане

499 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 117 362 пациента победили COVID-19. Между тем, по официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлено 770 новых случаев заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 133 118 казахстанцев.

Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:

г. Нур-Султан - 16149

г. Алматы - 16197

г. Шымкент - 5376

Акмолинская область - 5343

Актюбинская область - 3488

Алматинская область - 5777

Атырауская область - 11677

Восточно-Казахстанская область - 16530

Жамбылская область - 4452

Западно-Казахстанская область - 8106

Карагандинская область - 11143

Костанайская область - 5471

Кызылординская область - 3294

Мангистауская область - 3436

Павлодарская область - 6575

Северо-Казахстанская область - 6616

Туркестанская область – 3488.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 232 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 119 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 42 447, погибших - 444, излечившихся – 30 681.

Фото: heimarbeit.de