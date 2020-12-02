Еще 499 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане
499 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 117 362 пациента победили COVID-19. Между тем, по официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлено 770 новых случаев заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 133 118 казахстанцев.
Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:
г. Нур-Султан - 16149
г. Алматы - 16197
г. Шымкент - 5376
Акмолинская область - 5343
Актюбинская область - 3488
Алматинская область - 5777
Атырауская область - 11677
Восточно-Казахстанская область - 16530
Жамбылская область - 4452
Западно-Казахстанская область - 8106
Карагандинская область - 11143
Костанайская область - 5471
Кызылординская область - 3294
Мангистауская область - 3436
Павлодарская область - 6575
Северо-Казахстанская область - 6616
Туркестанская область – 3488.
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 232 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 119 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 42 447, погибших - 444, излечившихся – 30 681.
Фото: heimarbeit.de