402 человека выздоровели от COVID-19 в Казахстане

402 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 116 863 пациента победили COVID-19. Между тем, по официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлено 689 новых случаев заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 132 348 казахстанцев.

Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:

г. Нур-Султан - 16083

г. Алматы - 16155

г. Шымкент - 5367

Акмолинская область - 5253

Актюбинская область - 3488

Алматинская область - 5748

Атырауская область - 11652

Восточно-Казахстанская область - 16389

Жамбылская область - 4437

Западно-Казахстанская область - 8077

Карагандинская область - 11123

Костанайская область - 5387

Кызылординская область - 3293

Мангистауская область - 3435

Павлодарская область - 6469

Северо-Казахстанская область - 6509

Туркестанская область – 3483.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 68 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 27 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 42 215, погибших - 443, излечившихся – 30 562.