Здоровье
402 человека выздоровели от COVID-19 в Казахстане
402 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 116 863 пациента победили COVID-19. Между тем, по официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлено 689 новых случаев заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 132 348 казахстанцев.
Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:
г. Нур-Султан - 16083
г. Алматы - 16155
г. Шымкент - 5367
Акмолинская область - 5253
Актюбинская область - 3488
Алматинская область - 5748
Атырауская область - 11652
Восточно-Казахстанская область - 16389
Жамбылская область - 4437
Западно-Казахстанская область - 8077
Карагандинская область - 11123
Костанайская область - 5387
Кызылординская область - 3293
Мангистауская область - 3435
Павлодарская область - 6469
Северо-Казахстанская область - 6509
Туркестанская область – 3483.
г. Алматы - 16155
г. Шымкент - 5367
Акмолинская область - 5253
Актюбинская область - 3488
Алматинская область - 5748
Атырауская область - 11652
Восточно-Казахстанская область - 16389
Жамбылская область - 4437
Западно-Казахстанская область - 8077
Карагандинская область - 11123
Костанайская область - 5387
Кызылординская область - 3293
Мангистауская область - 3435
Павлодарская область - 6469
Северо-Казахстанская область - 6509
Туркестанская область – 3483.
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 68 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 27 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 42 215, погибших - 443, излечившихся – 30 562.
Фото: yandex.kz