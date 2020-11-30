274 человека выздоровели от COVID-19 в Казахстане
274 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 116 461 пациент победил COVID-19. Между тем, по официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлено 794 новых случаев заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 131 659 казахстанцев.
Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:
г. Нур-Султан - 16043 (+54)
г. Алматы - 16103 (+70)
г. Шымкент - 5365 (+4)
Акмолинская область - 5163 (+91)
Актюбинская область - 3484 (+3)
Алматинская область - 5714 (+32)
Атырауская область - 11633 (+17)
Восточно-Казахстанская область - 16316 (+125)
Жамбылская область - 4422 (+11)
Западно-Казахстанская область - 8038 (+44)
Карагандинская область - 11102 (+25)
Костанайская область - 5299 (+87)
Кызылординская область - 3290
Мангистауская область - 3435 (+1)
Павлодарская область - 6375 (+121)
Северо-Казахстанская область - 6399 (+108)
Туркестанская область - 3478 (+1).
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 43 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 41 человек выздоровел.
Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 42 147, погибших - 443, излечившихся – 30 535.
Фото: rg.ru