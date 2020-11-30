274 человека выздоровели от COVID-19 в Казахстане

274 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 116 461 пациент победил COVID-19. Между тем, по официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлено 794 новых случаев заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 131 659 казахстанцев.

Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:

г. Нур-Султан - 16043 (+54)

г. Алматы - 16103 (+70)

г. Шымкент - 5365 (+4)

Акмолинская область - 5163 (+91)

Актюбинская область - 3484 (+3)

Алматинская область - 5714 (+32)

Атырауская область - 11633 (+17)

Восточно-Казахстанская область - 16316 (+125)

Жамбылская область - 4422 (+11)

Западно-Казахстанская область - 8038 (+44)

Карагандинская область - 11102 (+25)

Костанайская область - 5299 (+87)

Кызылординская область - 3290

Мангистауская область - 3435 (+1)

Павлодарская область - 6375 (+121)

Северо-Казахстанская область - 6399 (+108)

Туркестанская область - 3478 (+1).

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 43 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 41 человек выздоровел.

Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 42 147, погибших - 443, излечившихся – 30 535.

Фото: rg.ru