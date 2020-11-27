Шанс на жизнь: имплантация подкожного кардиовертера-дефибриллятора

Инновационную хирургическую операцию провели сегодня в научно-исследовательском институте кардиологии и внутренних болезней в Алматы. Пациенту угрожала внезапная остановка сердца. Поэтому ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор с подкожным электродом. Это устройство автоматически распознаёт прекращение сердцебиения и посылает электрический импульс. Это стимулирует работу сердца.

Роин Реквава, заведующий отделением НИИ кардиологии и внутренних болезней:

- Устройство будет находиться в подмышечной области и вживляться под кожей, соответственно, не мешая пациенту в движении руки. Самое главное - он может распознать фибрилляцию желудочков, а это несовместимо с жизнью, дать разряды и оживить пациента. Институт кардиологии одним из первых сделал данную операцию.

В течение последних двух дней в стенах клиники провели уже три операции с вживлением этого аппарата. И он показал свою эффективность. Сейчас опытный аритмолог Роин Реквава проводит мастер-классы для молодых специалистов.

Имплантацию подкожного кардиовертера-дефибриллятора делают по квоте за счет государства. Дать человеку шанс на продление жизни - наша главная цель, говорят кардиологи.

Фото: internist.ru