Еще 536 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане

536 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 115 384 пациента победили COVID-19. Между тем, по официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлено 813 новых случаев заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 129 213 казахстанцев.

Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:

г. Нур-Султан - 15833 (+71)

г. Алматы - 15876 (+74)

г. Шымкент - 5349 (+4)

Акмолинская область - 4912 (+76)

Актюбинская область - 3474 (+5)

Алматинская область - 5626 (+21)

Атырауская область - 11583 (+12)

Восточно-Казахстанская область - 15911 (+170)

Жамбылская область - 4382 (+16)

Западно-Казахстанская область - 7912 (+41)

Карагандинская область - 11030 (+21)

Костанайская область - 5050 (+75)

Кызылординская область - 3289

Мангистауская область - 3431

Павлодарская область - 6017 (+107)

Северо-Казахстанская область - 6067 (+117)

Туркестанская область - 3471 (+3).

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксирован 161 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 73 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 41 756, погибших - 439, излечившихся – 30 362.

Фото: ru.egemen.kz