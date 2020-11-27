Еще 536 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане
536 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 115 384 пациента победили COVID-19. Между тем, по официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлено 813 новых случаев заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 129 213 казахстанцев.
Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:
г. Нур-Султан - 15833 (+71)
г. Алматы - 15876 (+74)
г. Шымкент - 5349 (+4)
Акмолинская область - 4912 (+76)
Актюбинская область - 3474 (+5)
Алматинская область - 5626 (+21)
Атырауская область - 11583 (+12)
Восточно-Казахстанская область - 15911 (+170)
Жамбылская область - 4382 (+16)
Западно-Казахстанская область - 7912 (+41)
Карагандинская область - 11030 (+21)
Костанайская область - 5050 (+75)
Кызылординская область - 3289
Мангистауская область - 3431
Павлодарская область - 6017 (+107)
Северо-Казахстанская область - 6067 (+117)
Туркестанская область - 3471 (+3).
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксирован 161 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 73 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 41 756, погибших - 439, излечившихся – 30 362.
Фото: ru.egemen.kz