Еще 474 человека выздоровели от COVID-19 в Казахстане
474 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 114 821 пациент победил COVID-19. Между тем, по официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлено 820 новых случаев заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 128 400 казахстанцев.
Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:
г. Нур-Султан - 15762 (+77)
г. Алматы - 15802 (+77)
г. Шымкент - 5345 (+11)
Акмолинская область - 4836 (+75)
Актюбинская область - 3469 (+7)
Алматинская область - 5605 (+30)
Атырауская область - 11571 (+14)
Восточно-Казахстанская область - 15741 (+164)
Жамбылская область - 4366 (+14)
Западно-Казахстанская область - 7871 (+37)
Карагандинская область - 11009 (+19)
Костанайская область - 4975 (+63)
Кызылординская область - 3289 (+3)
Мангистауская область - 3431 (+3)
Павлодарская область - 5910 (+110)
Северо-Казахстанская область - 5950 (+114)
Туркестанская область - 3468 (+2).
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 168 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 82 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 41 595, погибших - 434, излечившихся – 30 289.
Фото: gordonua.com