Еще 474 человека выздоровели от COVID-19 в Казахстане

474 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 114 821 пациент победил COVID-19. Между тем, по официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлено 820 новых случаев заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 128 400 казахстанцев.

Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:

г. Нур-Султан - 15762 (+77)

г. Алматы - 15802 (+77)

г. Шымкент - 5345 (+11)

Акмолинская область - 4836 (+75)

Актюбинская область - 3469 (+7)

Алматинская область - 5605 (+30)

Атырауская область - 11571 (+14)

Восточно-Казахстанская область - 15741 (+164)

Жамбылская область - 4366 (+14)

Западно-Казахстанская область - 7871 (+37)

Карагандинская область - 11009 (+19)

Костанайская область - 4975 (+63)

Кызылординская область - 3289 (+3)

Мангистауская область - 3431 (+3)

Павлодарская область - 5910 (+110)

Северо-Казахстанская область - 5950 (+114)

Туркестанская область - 3468 (+2).

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 168 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 82 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 41 595, погибших - 434, излечившихся – 30 289.

Фото: gordonua.com