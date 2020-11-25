Свыше ста случаев COVID-19 зарегистрировано в трех регионах Казахстана

Сразу в трёх областях республики за минувшие сутки было зафиксировано свыше ста случаев COVID-19. Антилидером по приросту новых заболевших стала Восточно-Казахстанская область, где выявлено 160 инфицированных. Здесь карантин продлили ещё на две недели. Несмотря на все предпринимаемые меры, регион, по-прежнему, остаётся в «красной зоне». Также по 112 случаев зарегистрировано в Северо-Казахстанском и Павлодарском регионах. Всего за прошедшие сутки в республике выявлено 720 новых заболевших COVID-19. Данные основаны на ПЦР-тестах. На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать более 11 тысяч человек, более 670 из которых дети. 203 казахстанца находятся в тяжелом состоянии, 28 – в критическом состоянии, 30 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: rospatent.gov.ru