701 человек победил коронавирус в Казахстане
701 человек выздоровел от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 114 347 пациентов победили COVID-19. Между тем, по официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлено 720 новых случаев заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 127 580 казахстанцев.
Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:
г. Нур-Султан - 15685 (+50)
г. Алматы - 15725 (+43)
г. Шымкент - 5334 (+3)
Акмолинская область - 4761 (+69)
Актюбинская область - 3462 (+6)
Алматинская область - 5575 (+22)
Атырауская область - 11557 (+8)
Восточно-Казахстанская область - 15577 (+160)
Жамбылская область - 4352 (+14)
Западно-Казахстанская область - 7834 (+29)
Карагандинская область - 10990 (+18)
Костанайская область - 4912 (+66)
Кызылординская область - 3286 (+1)
Мангистауская область - 3428 (+2)
Павлодарская область - 5800 (+112)
Северо-Казахстанская область - 5836 (+112)
Туркестанская область - 3466 (+5).
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 204 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 91 человек выздоровел.
Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 41 427, погибших - 432, излечившихся – 30 207.
Фото: kt.kz