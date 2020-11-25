701 человек победил коронавирус в Казахстане

701 человек выздоровел от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 114 347 пациентов победили COVID-19. Между тем, по официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлено 720 новых случаев заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 127 580 казахстанцев.

Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:

г. Нур-Султан - 15685 (+50)

г. Алматы - 15725 (+43)

г. Шымкент - 5334 (+3)

Акмолинская область - 4761 (+69)

Актюбинская область - 3462 (+6)

Алматинская область - 5575 (+22)

Атырауская область - 11557 (+8)

Восточно-Казахстанская область - 15577 (+160)

Жамбылская область - 4352 (+14)

Западно-Казахстанская область - 7834 (+29)

Карагандинская область - 10990 (+18)

Костанайская область - 4912 (+66)

Кызылординская область - 3286 (+1)

Мангистауская область - 3428 (+2)

Павлодарская область - 5800 (+112)

Северо-Казахстанская область - 5836 (+112)

Туркестанская область - 3466 (+5).

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 204 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 91 человек выздоровел.

Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 41 427, погибших - 432, излечившихся – 30 207.

Фото: kt.kz