840 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане
840 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 113 646 пациентов победили COVID-19. По официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлены 678 новых случаев заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 126 860 казахстанцев.
Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:
г. Нур-Султан - 15635 (+25)
г. Алматы - 15682 (+46)
г. Шымкент - 5331 (+1)
Акмолинская область - 4692 (+68)
Актюбинская область - 3456 (+8)
Алматинская область - 5553 (+20)
Атырауская область - 11549 (+11)
Восточно-Казахстанская область - 15417 (+154)
Жамбылская область - 4338 (+14)
Западно-Казахстанская область - 7805 (+33)
Карагандинская область - 10972 (+15)
Костанайская область - 4846 (+70)
Кызылординская область - 3285
Мангистауская область - 3426
Павлодарская область - 5688 (+108)
Северо-Казахстанская область - 5724 (+105)
Туркестанская область – 3461.
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 20 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 30 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 41 203, погибших - 428, излечившихся – 30 086.
Фото: 1tvsamara.ru