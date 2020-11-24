840 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане

840 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 113 646 пациентов победили COVID-19. По официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлены 678 новых случаев заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 126 860 казахстанцев.

Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:

г. Нур-Султан - 15635 (+25)

г. Алматы - 15682 (+46)

г. Шымкент - 5331 (+1)

Акмолинская область - 4692 (+68)

Актюбинская область - 3456 (+8)

Алматинская область - 5553 (+20)

Атырауская область - 11549 (+11)

Восточно-Казахстанская область - 15417 (+154)

Жамбылская область - 4338 (+14)

Западно-Казахстанская область - 7805 (+33)

Карагандинская область - 10972 (+15)

Костанайская область - 4846 (+70)

Кызылординская область - 3285

Мангистауская область - 3426

Павлодарская область - 5688 (+108)

Северо-Казахстанская область - 5724 (+105)

Туркестанская область – 3461.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 20 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 30 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 41 203, погибших - 428, излечившихся – 30 086.

Фото: 1tvsamara.ru