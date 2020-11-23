514 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане

514 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 112 806 пациентов победили COVID-19. По официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлены 716 новых случев заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 126 182 казахстанцев.

Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:

г. Нур-Султан - 15610 (+40)

г. Алматы - 15636 (+42)

г. Шымкент - 5330 (+2)

Акмолинская область - 4624 (+61)

Актюбинская область - 3448 (+8)

Алматинская область - 5533 (+12)

Атырауская область - 11538 (+15)

Восточно-Казахстанская область - 15263 (+188)

Жамбылская область - 4324 (+10)

Западно-Казахстанская область - 7772 (+42)

Карагандинская область - 10957 (+20)

Костанайская область - 4776 (+77)

Кызылординская область - 3285 (+1)

Мангистауская область - 3426 (+2)

Павлодарская область - 5580 (+98)

Северо-Казахстанская область - 5619 (+96)

Туркестанская область - 3461 (+2).

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 44 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 27 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 41 203, погибших - 427, излечившихся – 30 086.

Фото: uzalo48.lipetsk.ru