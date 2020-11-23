514 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане
514 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 112 806 пациентов победили COVID-19. По официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлены 716 новых случев заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 126 182 казахстанцев.
Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:
г. Нур-Султан - 15610 (+40)
г. Алматы - 15636 (+42)
г. Шымкент - 5330 (+2)
Акмолинская область - 4624 (+61)
Актюбинская область - 3448 (+8)
Алматинская область - 5533 (+12)
Атырауская область - 11538 (+15)
Восточно-Казахстанская область - 15263 (+188)
Жамбылская область - 4324 (+10)
Западно-Казахстанская область - 7772 (+42)
Карагандинская область - 10957 (+20)
Костанайская область - 4776 (+77)
Кызылординская область - 3285 (+1)
Мангистауская область - 3426 (+2)
Павлодарская область - 5580 (+98)
Северо-Казахстанская область - 5619 (+96)
Туркестанская область - 3461 (+2).
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 44 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 27 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 41 203, погибших - 427, излечившихся – 30 086.
Фото: uzalo48.lipetsk.ru