Минздрав РК: 220 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В Казахстане сразу 220 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. 26 из них в критическом состоянии. 21 пациент подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Всего по данным Минздрава к данному часу лечение от коронавирусной инфекции в республике продолжают получать 10 435 человек, более 480 из них - дети. Между тем, в стране наблюдается рост числа инфицированных COVID-19. За минувшие сутки статистика пополнилась 791 новым заболевшим. По-прежнему, больше всего пациентов с КВИ выявлены в Восточно-Казахстанской области. +91 - в городе Алматы и по 85 новых случаев в СКО и в Павлодарской области. К счастью, растёт и число тех, кто сумел побороть смертельный вирус. Всего в стране выздоровели более 111 тысяч пациентов.

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