Еще 311 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане
311 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за прошедшие сутки. Всего в стране уже 111 483 пациента победили COVID-19. По официальной информации Министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа выявлен 791 новый случай заболевания. Всего в стране диагноз КВИ подтвержден у 123 888 казахстанцев.
Эпидемиологическая ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:
г. Нур-Султан - 15448 (+53)
г. Алматы - 15458 (+91)
г. Шымкент - 5315 (+5)
Акмолинская область - 4448 (+48)
Актюбинская область - 3431 (+4)
Алматинская область - 5473 (+25)
Атырауская область - 11496 (+19)
Восточно-Казахстанская область - 14650 (+242)
Жамбылская область - 4293 (+11)
Западно-Казахстанская область - 7643 (+39)
Карагандинская область - 10899 (+20)
Костанайская область - 4552 (+63)
Кызылординская область - 3274
Мангистауская область - 3420
Павлодарская область - 5294 (+85)
Северо-Казахстанская область - 5345 (+85)
Туркестанская область - 3449 (+1).
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 158 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 55 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: инфицированных – 40 848, погибших - 424, излечившихся – 29 869.
Фото: zhodinonews.by